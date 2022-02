ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juventus, Real Madrid e Barcellona insistono nel progetto Superlega. L’iniziativa dei tre club per il periodo estivo

Come riferito da ESPN, Juventus, Real Madrid e Barcellona, continuano ad insistere per il progetto Superlega.

I tre club, per l’estate, stanno pianificando intanto un mini-torneo da monetizzare al meglio per cercare di far fronte alle perdite dovute alla pandemia. Invitato anche il Milan a partecipare.