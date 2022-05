Superlega, De Laurentiis: «Ho detto ad Agnelli che stava sbagliando»

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della Superlega svelando un retroscena: ecco le parole dette ad Agnelli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto all’ITIS Giordani di Caserta. Ecco il suo retroscena sulla Superlega:

«Sono stato tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava sbagliando. Dico no alla Superlega ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni di fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali, per me sarebbe opportuno a livello internazionale fare un campionato europeo. Organizzerei due gironi di 25 squadre: da una parte le prime cinque classificate dei cinque principali campionati europei, dall’altra le venticinque squadre vincenti degli altri campionati. Sarebbero previsti poi degli incroci tra i due gironi».