Supercoppa femminile: Ganz recupera una big per la Juventus. Buone notizie per il Milan in vista della finale

Buone notizie per il Milan femminile: Valentina Bergamaschi ha recuperato pienamente (in dubbio fino a questo primo pomeriggio per un fastidio muscolare, procuratosi contro la Roma mercoledì).

Partirà titolare contro la Juventus, out ancora Stapelfeldt e Jane.