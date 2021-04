Super League, Pirlo: «Questa mattina ho incontrato Agnelli»

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha così parlato della scelta della Juventus, così come di Milan e Inter, di aderire alla prossima Super League

«Noi siamo concentrati su quello che dobbiamo fare. Il presente è a qualificazione in Champions. La Superlega è un progetto futuro. Il presidente è venuto a parlarcene stamattina. Siamo sereni e sappiamo che il presidente ci sta lavorando. Ma siamo concentrati. È uno sviluppo per il mondo del calcio. Nell’arco di questi anni ci sono stati cambiamenti. È cambiata la Champions, le regole, il calcio. Non sono la persona più adatta per parlarne. C’è il presidente che ci sta lavorando con gli altri presidenti. Noi siamo concentrati sulla qualificazione alla Champions».