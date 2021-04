Super League e Uefa: «A livello etico il più pulito ha la rogna». Il commento

Paolo Bargiggia, autorevole giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato delle critiche piovute sui dodici club che hanno deciso di aderire alla nuova Super League:

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Paolo Bargiggia, autorevole giornalista ed opinionista sportivo, ha parlato delle critiche piovute sui dodici club che hanno deciso di aderire alla nuova Super League:

«A livello etico il più pulito ha la rogna. La UEFA non può dare lezioni di moralismo dopo che ha preso in giro club e tifosi con il Fair Play Finanziario, facendolo aggirare da PSG e Manchester City. Da anni poi hanno abbandonato il concetto di meritocrazia, cambiando formula alla Champions per andare incontro agli elettori. Chiaro che Ceferin per ruolo quelle cose deve dirle, ma facendo la tara morale nessuno è inattaccabile. Andrea Agnelli a livello umano ha fatto i suoi interessa sia con l’ECA che non la Serie A. Appena ha capito che per fare la Superlega doveva esserci una Lega debole ha mollato i fondi. Ora però insieme a J.P. Morgan per finanziarla ci sono altri due fondi, uno spagnolo ed uno americano, che sono gli stessi che il presidente della Juve aveva combattuto in Italia.»