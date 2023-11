Ufficiale, Stylsvig lascia il Milan: lo Chief Revenue Officer passa al Chelsea

Stylsvig lascia il Milan dopo 4 anni, ufficiale: lo Chief Revenue Officer passa al Chelsea. Ecco le sue prime parole

Casper Stylsvig lascia il Milan dopo 4 anni e, come annunciato dal Chelsea, diventa il nuovo Chief Revenue Officer del club inglese.

Ecco di seguito le parole riportate da Calcio & Finanza: «Sono felice di unirmi al Chelsea in un momento estremamente emozionante per il club. Non vedo l’ora di lavorare con colleghi di talento come parte del team di livello mondiale che è stato costruito al Chelsea»