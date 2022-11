Stramaccioni: «Mondiali in Qatar? Ho questa speranza»

Andrea Stramaccioni ha parlato dell’organizzazione del Mondiale in Qatar: l’ex tecnico dell’Inter ha una speranza precisa

Andrea Stramaccioni, negli studi Rai, ha parlato così della cerimonia d’inaugurazione di Qatar 2022. Le sue dichiarazioni:

«Questo Mondiale lo voglio vedere come qualcosa che può portare il Qatar in linea sui diritti come nelle altre parti del mondo, che mette in luce il Qatar in maniera positiva. Spero porti il paese al cambiamento che hanno promesso».