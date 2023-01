Stipendi Juve, la richiesta di Chinè: gli aggiornamenti

Caso stipendi Juve: Chiné chiede una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini. Tutti gli aggiornamenti

Il procuratore Chiné ha chiesto una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini sul fronte del caso stipendi della Juve. E’ questa l’ultima novità che emerge in attesa delle motivazioni della sentenza inflitta ai bianconeri per il caso plusvalenze e la conseguente penalizzazione di 15 punti in classifica.

Il caso stipendi è legato alla manovre adottate dalla società nel periodo di lockdown per Covid nel 2020. Si prospettano giorni cupi in casa bianconera.