Rinnovo Pioli, piena sintonia tra Maldini e il tecnico: i dettagli

Rinnovo Pioli, il tecnico, in scadenza il prossimo giugno, è serenissimo: Maldini e Massara vogliono proseguire con lui

Il Milan è alle prese con i complicati rinnovi contrattuali di Frank Kessié e Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza a fine anno. Tuttavia c’è un altro elemento cardine dell’impalcatura rossonera ad aver cominciato la stagione col contratto in scadenza, ovvero Stefano Pioli.

MASSIMA FIDUCIA – Come riporta calciomercato.com, il tecnico emiliano, che attualmente guadagna 2.3 milioni a cui vanno aggiunti i 500mila euro del bonus Champions, gode della massima fiducia di proprietà e area tecnica. Pioli non ha ancora ricevuto telefonate ma il dialogo con il club è costante e verso fine anno dovrebbe arrivare la fumata bianca sul prolungamento del mister che ha riportato il Milan in Champions dopo sette anni.