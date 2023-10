De Grandis su Napoli Milan : «Leao deludente. Risultato? Pensiero chiaro»

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il pareggio di ieri sera in Napoli-Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato in questi termini di Napoli-Milan:

«Dopo che fai due gol e sfiori in terzo, nella ripresa potevi essere pericoloso in ripartenza e invece alla fine hai pareggiato. Questo pari brucia di più al Milan che al Napoli. Mi aspettavo di più dai top player in campo, come Leao e Kvara. E’ una partita che ha avuto i protagonisti che non ti aspetti. Nella ripresa, Leao poteva fare molto meglio e invece ha provato il pallonetto».