Colantuono a DAZN: «Approccio sbagliato, abbiamo troppi infortunati»

Stefano Colantuono è intervenuto a DAZN nell’immediato post-partita di Milan-Salernitana:

SULLA PARTITA: «Il Milan ha fatto la stessa partita anche a Genova, solo col Sassuolo ha avuto difficoltà. Non mi è piaciuto l’approccio, dovevamo tenerla in equilibrio anche se sapevamo fosse difficile perchè loro ti tengono bassi. Poi dopo con la partita già indirizzata diventa tutto più difficile».

SUGLI INFORTUNATI: «Non riusciamo ad avere continuità, Bonazzoli non poteva giocare dall’inizio perchè non era al 100&. Chiaro che potrei fare tante cose con i calciatori sani. Anche in panchina avevamo giocatori non al meglio, una situazione che non mi permette di avere continuità di uomini e di gioco. Lo stesso Ribery non era al meglio, gli devo fare i complimenti per essersi messo a disposizione».