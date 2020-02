Statistiche: il Milan è ultimo in Serie A per gol segnati di testa

Statistiche: il Milan è l’ultima squadra del campionato di Serie A per quanto riguarda i gol segnati di testa

Sul sito della Lega sono riportate diverse interessanti statistiche riguardanti il campionato di Serie A. Tra di esse citiamo adesso quella relativa ai gol segnati di testa. Questa speciale classifica vede l’Inter come prima squadra, a quota 9 reti. Il Milan invece è ultimo, insieme a Sassuolo e Spal, a quota 1.

La rete in questione è arrivata alla seconda giornata, contro il Brescia, grazie al colpo di testa vincente di Calhanoglu. Da lì in avanti i rossoneri non hanno mai trovato il gol in tale maniera.