Stankovic polemico sull’arbitraggio di Juve-Samp: «Non sono stupido…». Le parole del tecnico blucerchiato

Dejan Stankovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Juve-Sampdoria. Ecco le parole polemiche del tecnico dei blucerchiati sull’arbitraggio:

«Fallo di mano? Se ha visto il Var ci credo ma dobbiamo vedere un po’ meglio. Mi auguro di sbagliare ma… Se facciamo vedere lo scontro tra Vlahovic e Turk possiamo far vedere anche questo tocco di braccio se c’è stato. E’ braccio netto, si vede il bicipite come si muove e mi fermo qua. Io parto sempre dalla posizione che di sicuro la perdevo lo stesso, ma fammi tenere il 2-2 finchè si può. Lo abbiamo visto anche noi, era chiaro e ci siamo trattenuti. Non c’è problema io mi fido, ma ragazzi dai… si accetta fino a un certo punto ma non passo da stupido. Forse si perdeva lo stesso ma lasciaci giocare sul 2-2, è un vantaggio per noi. Io penso ai ragazzi, mi piange il cuore per loro».