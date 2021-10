Stadi al 100%: deroga della Vezzali per l’Italia, le ultime

La sottosegretaria allo Sport Vezzali ha firmato una deroga per avere l’Olimpico al 100% in Italia-Svizzera. In campionato decide il Cts

Nella giornata di ieri, Valentina Vezzali ha annunciato di aver firmato una deroga per aumentare la capienza dello stadio Olimpico dal 75% al 100% in vista di Italia-Svizzera del 12 novembre. Una decisione forte da parte della sottosegretaria allo Sport che lascia intendere la via sulla quale sono ormai instradati sia il Governo che la FIGC.

Per vedere invece in campionato gli stadi al completo si dovrà attendere, come riporta La Gazzetta dello Sport, la decisione del Comitato Tecnico Scientifico. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa predica prudenza e segna come fine anno la data buona per tornare alla capienza al 100% in Serie A, ma le cose potrebbero andare diversamente. Proprio grazie alla spinta della Nazionale, in campionato già a novembre potrebbero essere eliminati tutti i limiti.