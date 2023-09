Kalulu-Thiaw: Milan, è il derby dei Millennial

Con la squalifica di Tomori, Stefano Pioli si affiderà a Kalulu e Thiaw nel derby: con l’Inter tocca ai Millennial rossoneri

Come riferito dal Corriere dello Sport, la squalifica di Tomori in casa Milan apre riflessioni attente da parte di Stefano Pioli per quanto riguarda la coppia centrale di difesa da schierare nel derby contro l’Inter.

I due designati, ad oggi, sono Kalulu (classe 2000) e Thiaw (classe 2001): è il derby dei Millennial rossoneri col francese chiamato a riscattare una stagione, la scorsa, tra luci e ombre e col tedesco voglioso di confermare la leadership al centro della retroguardia rossonera.