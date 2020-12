SportMediaset: il Milan punta tutto su Jovic, in alternativa Depay

SportMediaset: il Milan vorrebbe puntare tutto su Luka Jovic del Real Madrid, in alternativa ecco pronto Depay

Il Milan, non solo sarebbe intenzionato a chiudere per un difensore centrale ma vorrebbe anche un vice Ibrahimovic. Stando a quanto riferisce SportMediaset i rossoneri avrebbero messo nel mirino Luka Jovic del Real Madrid.

Il serbo vorrebbe lasciare i Blancos, chiuso da Benzema e Mariano Diaz per tornare a giocare e segnare. Il Diavolo potrebbe offrirgli questa chance: arriverebbe a Milanello in prestito secco per sei mesi. La trattativa sarebbe già ben avviata e oggi l’incontro con l’agente Ramadani potrebbe risultare decisivo.

In alternativa il club di Via Aldo Rossi proverebbe a fare un tentativo per Memphis Depay, sul quale ci sarebbe forte anche il Barcellona.