Ibrahimovic è pronto a ritornare al Milan e già si ipotizza la daranno del suo esordio: 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal

Ibrahimovic è pronto a far ritorno al Milan per la seconda volta nella sua carriera e il popolo rossonero non vede l’ora di poterlo riabbracciare.

Secondo SportMediaset lo svedese potrà fare il suo esordio il 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal, al massimo il 19 gennaio contro l’Udinese. Sicuramente Ibra avrà bisogno di due settimane per rimettersi in forma.