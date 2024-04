Sportiello a Sky: «Vogliamo blindare il secondo posto, parole su Pioli non belle»

Marco Sportiello ha parlato a Sky Sport nel post partita di Juve Milan. Ecco cosa ha detto il portiere dopo il pareggio

ULTIMI GIORNI «C’è stata tanta delusione, il morale non era altissimo ma noi abbiamo il secondo posto da blindare e vogliamo finire al meglio dopo un ottimo campionato»

PIOLI – «Queste voci non fanno bene perchè dobbiamo finire ancora il campionato, non è bello questo accanimento, dispiace per la persona e per il professionista, la gente fuori sa quanto sta dando»

SECONDO DI MAIGNAN – «Hai ragione, stare dietro a Maignan che è forte non è facile, tutti si aspettano che tu faccia le sue stesse partite. Purtroppo se sbagli poi non puoi rimediare. Oggi non è successo? Io sono così, pensarla così, essere sul pezzo mi aiuta a rendere ancora di più»

FUTURO – «Sono appena arrivato»