Sport – Coutinho, è derby tra Milan ed Inter: defilati altri club

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, per Coutinho è sempre più derby di mercato tra Milan ed Inter

Milan ed Inter si sfidano per arrivare a Philippe Coutinho. Le due squadre di Milano vogliono riportare il brasiliano in Serie A, come riporta questa mattina il quotidiano spagnolo Sport.

Il Barcellona non ha intenzione di trattenere il giocatore, reduce da troppi problemi fisici, ed è disposto a liberarlo per una cifra non proibitiva. L’ostacolo è l’ingaggio, dato che al momento il classe ’92 guadagna 8.5 milioni di euro. Sullo sfondo c’è anche il Leicester.