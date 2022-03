Spors: «Felice che Arenz abbia lasciato il Milan per il Genoa». Le dichiarazioni del GM del grifone

Johannes Spors, GM del Genoa, commenta l’arrivo di Arenz nella società come nuovo responsabile scouting. Le sue parole.

«Per me è una grande sfida e un piacere essere qui, il Genoa è un club di grande tradizione, faremo un ottimo lavoro. Conosco Arenz dai tempi in Red Bull, siamo felici di averlo convinto a lasciare una realtà come il Milan per unirsi a noi.»