Spinelli: «Gap con la Francia ridotto, lo colmeremo ancora»

Nel corso di un intervista l’ex difensore del Milan Femminile, Giorgia Spinelli ha parlato delle differenze tra calcio italiano e francese

Un gap che si sta colmando. Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb il difensore della Sampdoria Women, Giorgia Spinelli ha parlato, tra i vari temi, anche delle differenze fra il calcio italiano e quello francese, dove ha giocato per tre stagioni con la maglia dello Stade de Reims:

«Le cose sono migliorate molto rispetto a quattro anni fa, quando ho lasciato l’Italia. Dal punto di vista del gioco, le differenze tecnico-tattiche dipendono molto anche dall’avversario che s’incontra: sicuramente, per i grandi club francesi è la fisicità a fare la differenza. Per il resto, sono sicura che tra un po’ di tempo colmeremo il gap con gli altri paesi europei: con l’avvento del professionismo e il miglioramento delle strutture saremo sempre più vicini al modello dei grandi club stranieri. Sino ad oggi, è stata l’esperienza più bella della mia vita: ho vissuto tante emozioni, vinto un campionato da capitano, non avrei potuto chiedere di meglio. Mi sono confrontata con squadre come Lione e PSG, squadre davvero molto forti e con giocatrici di altissimo livello. Sono stati tre anni fondamentali per la mia carriera, mi hanno arricchita come persona e come calciatrice».