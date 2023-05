Spezia, Semplici: «Zurkowski recupera per il Milan»

Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, parla così del recupero del centrocampista Zurkowski. Le sue dichiarazioni

«Nzola non c’è per Bergamo, cerchiamo di recuperarlo per la Cremonese. Zurkowski è fuori, io lo vorrei con la Cremonese ma penso possa esserci col Milan. Ancora non sappiamo, abbiamo questi giorni per valutare».