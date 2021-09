Il match tra Spezia e Milan sarà il primo confronto in carriera tra i due allenatori, Thiago Motta e Stefano Pioli

Spezia Milan sarà una sfida inedita in panchina.I due allenatori Thiago Motta e Stefano Pioli avranno infatti il loro primo confronto in carriera.

Le due squadre invece sono al loro terzo incrocio dopo i due dell’anno scorso. Una vittoria per parte fin qui (3-0 a San Siro per i rossoneri, 2-0 al Picco per i liguri).