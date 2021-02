Spezia-Milan, i convocati di Pioli: ci sono Kjaer, Bennacer, Calha e Tonali

Convocati Spezia-Milan: rientrano tra i convocati di mister Stefano Pioli Kjaer, Bennacer, Calhanoglu e Tonali

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati rossoneri per Spezia-Milan, 22° giornata di Serie A in programma sabato 13 febbraio alle 20.45 allo stadio Picco. Recuperi importanti per il Diavolo, che rivede in un solo colpo alcuni dei suoi pezzi migliori come Kjaer, Calhanoglu, Bennacer e Tonali. Questo l’elenco:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.