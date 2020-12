Sparta Praga-Milan: Rafael Leao entrerà a partita in corso

Rafael Leao ha recuperato dall’infortunio e sarà della gara, a match in corso, oggi contro lo Sparta Praga. La conferma di Pioli

Rafael Leao entrerà a partita in corso questa sera sul campo dello Sparta Praga. Come ammesso dallo stesso Pioli in conferenza stampa, l’attaccante portoghese ha recuperato dall’infortunio e questa sera contro giocherà come subentrato per mettere minuti nelle gambe in vista della più probante sfida contro il Parma di domenica.

Non saranno invece della partita Bennacer e Ibrahimovic, entrambi venerdì torneranno ad allenarsi con il gruppo a Milanello.