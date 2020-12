Sparta Praga-Milan, Pioli sceglie per l’ampio turnover: le scelte

Il Milan andrà a Praga con la qualificazione già in tasca. Per questo motivo, mister Pioli opterà per un ampio turnover

Stefano Pioli, in vista del match di giovedì contro lo Sparta Praga, sta pensando di adottare un ampio turnover per far riposare i così detti titolari. La probabile formazione che scenderà in campo in terra ceca dovrebbe essere: Tatarusanu in porta, Conti, Duarte, Gabbia e Dalot in difesa, Krunic e Tonali davanti alla difesa, sulla trequarti Castillejo, Diaz e Hauge, mentre davanti Colombo è favorito su Rebic. A gara in corso dovrebbe trovare spazio anche Daniel Maldini e perché no anche Mateo Musacchio.

Ricordiamo che il Milan è già qualificato ai sedicesimi di Europa League, e dunque, il risultato di questo match sarà ininfluente ai fini del passaggio del turno.