Sparta Praga-Milan: Andrea Conti verso una maglia da titolare

Sparta Praga-Milan: Stefano Pioli vorrebbe lanciare dal primo minuto Conti. Per l’ex Atalanta un’enorme chance per cambiare il proprio futuro

Domani il Milan affronterà lo Sparta Praga nel match valido per la sesta giornata di Europa League. Stefano Pioli, vista la prossima gara di campionato contro il Parma estremamente importante, sarebbe intenzionato a lanciare un ampio turnover.

Stando a quanto riporta Tuttosport, tra i tanti giocatori che non hanno visto il terreno di gioco in questo periodo, vi sarebbe anche Andrea Conti. L’ex Atalanta è ormai considerato una terza scelta per il tecnico rossonero, vista la concorrenza brillante di Calabria e Dalot. Contro il team ceco dovrebbe avere una grande chance per dimostrare le proprie potenzialità ma soprattutto per cambiare il proprio futuro, che sembrerebbe ormai scritto…