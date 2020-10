Sparta Praga: il campionato è sospeso e la squadra non è al meglio

Il prossimo avversario in Europa League del Milan sarà lo Sparta Praga. I cechi non stanno attraversando un buon periodo

Il prossimo avversario in Europa League del Milan sarà lo Sparta Praga. I cechi non stanno attraversando un buon periodo e potrebbero arrivare in emergenza alla sfida di San Siro contro i rossoneri.

Il campionato ceco è stato sospeso a causa della grande emergenza sanitaria che si sta verificando nel paese. La condizione della squadra non è ottimale e lo si è visto anche contro il Lille (1 a 4).

Il Milan avrà il vantaggio di giocare in casa e con tre punti in classifica, mentre i cechi dovranno cercare la vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno. Per gli amaranto peserà anche l’assenza in difesa di Krejic, espulso nel match contro il Lille.