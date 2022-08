Spalletti: «Vittoria? Partita non idicativa per il nostro percorso»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria del suo Napoli contro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole.

«Non è una partita che dice quale sarà il percorso. Ci serve tempo. Anche se abbiamo vinto in maniera netta, delle scelte e delle prese di campo non sono andate bene. Bisognava far valere subito la nostra qualità».