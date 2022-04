Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato della corsa scudetto dopo la sconfitta dei partenopei contro la Fiorentina

Luciano Spalletti a DAZN dopo Napoli-Fiorentina.

«Le cose possono cambiare di partita in partita, ora si fa tutto più difficile, ma non abbiamo altra scelta che essere professionisti con il timbro di qualità. Ora dipende dagli altri e non più da noi».

