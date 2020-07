SPAL-Milan, Paquetà titolare? E’ la settima volta con Pioli

SPAL-Milan: questa sera Paquetà potrebbe partire dal primo minuto. Sarebbe la settima volta con Pioli in panchina

Questa sera il tecnico del Milan Stefano Pioli opererà un massiccio turnover. I rossoneri infatti scenderanno in campo contro la SPAL a pochi giorni di distanza dall’ultima fatica casalinga contro la Roma.

In questa ampia rotazione di giocatori verrà probabilmente coinvolto anche Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano partirebbe titolare per la settima volta in stagione con Pioli in panchina. L’ultima presenza dal primo minuto risale al 17 febbraio, quando il Diavolo sconfisse il Torino per 1-0 grazie al gol di Rebic.