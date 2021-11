Spagna Svezia 1-0: Morata regala i Mondiali, per Ibra solo 20 minuti

Spagna Svezia finisce 1-0. Un gol di Alvaro Morata manda le Furie Rosse direttamente ai Mondiali, scandinavi ai play-off

Niente da fare per la Svezia di Zlatan Ibrahimovic, che in terra spagnola cade per 1-0. Decide un gol nel finale di Alvaro Morata in una partita tesissima in cui la squadra di Luis Enrique ha tremato più volte.

Per l’attaccante del Milan solo 20 minuti in campo, dove ha cercato di dare una scossa ai suoi. Nel recupero scintille in area di rigore tra lui ed Azpilicueta. Non è sceso in campo invece Brahim Diaz.