Spadafora: «Bisogna avere prudenza, tifosi allo stadio forse a settembre»

Il Ministro dello Sport Spadafora ha spiegato in un’intervista quando sarà possibile tornare alla normalità negli stadi

Il Ministro dello Sport Spadafora ha spiegato in un’intervista quando sarà possibile tornare alla normalità negli stadi: «Bisogna continuare sulla linea della prudenza, anche per quello che riguarda la riapertura degli stadi, ai tifosi. Finora abbiamo lavorato su questa strada e sono arrivati i risultati sperati, stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega. Il nostro intento è quello di riaprire gli impianti sportivi al pubblico, in concomitanza con la partenza della nuova stagione».