Sottil Milan, il nuovo acquisto parla da leader: «A questa squadra non manca niente, sul futuro dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a Milan Tv, Riccardo Sottil ha rilasciato qualche dichiarazione dopo Lecce–Milan. Il nuovo acquisto ha voluto elogiare la sua squadra.

PAROLE – «Penso che a questa squadra non manchi niente perché il livello tecnico e fisico sia altissimo. Sono momenti che nel corso della stagione ci sono ed esistono, ma credo che con la reazione e le vittorie che fai come stasera ottieni lo slancio per cercare di svoltare tutte le partite».