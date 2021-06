Sostituto Hakimi: tre nomi in lizza. Il preferito di Inzaghi

L’Inter a caccia del sostituto di Hakimi sulla fascia destra: Lazzari il preferito di Inzaghi, in corsa anche Zappacosta e Bellerin

L’Inter a caccia del sostituto di Hakimi sulla fascia destra: Lazzari il preferito di Inzaghi, in corsa anche Zappacosta e Bellerin. Hakimi sarà il big sacrificato sul mercato per dare ossigeno ai conti e al bilancio dell’Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare un sostituto del marocchino, conteso sempre da Paris Saint-Germain (in vantaggio ) e Chelsea.

Una parte del super tesoretto ricavato dall’addio di Hakimi, circa 15 milioni di euro, sarà reinvestiti per sostituire l’ex Real Madrid. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe sostanzialmente tre i nomi in questo momento sul taccuino di Marotta e Ausilio. In cima alle preferenze di Inzaghi ci sarebbe Lazzari, fortemente voluto dal tecnico alla Lazio dalla Spal e che con l’arrivo di Sarri potrebbe lasciare Roma.

Nelle valutazioni dell’Inter c’è anche Bellerin, non incedibile per l’Arsenal e già in passato nei radar dei campioni d’Italia. Infine si pensa inoltre a Zappacosta, di ritorno al Chelsea dal prestito al Genoa e che i ‘Blues’ potrebbero cedere ad un prezzo di saldo.