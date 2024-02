Ottavi Europa League: non solo il Milan. TUTTI gli accoppiamenti dopo i sorteggi di Nyon e contro chi giocheranno le altre due italiane

Sono stati sorteggiati alle ore 12 a Nyon gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League, in programma il 7 marzo per l’andata e il 14 marzo per il ritorno. Non solo Milan Slavia Praga, ma ci sono anche Roma ed Atalanta. Ecco tutti gli ottavi di finale:

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting Club di Portogallo-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen