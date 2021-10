Il Sorrento 1945 ha voluto complimentarsi con Antonio Mirante per il trasferimento al Milan, avvenuto nella giornata di oggi

Antonio Mirante è diventato oggi un nuovo calciatore del Milan. Il portiere, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, in questi mesi si è allenato col Sorrento 1945. Tramite il proprio profilo Twitter, la squadra campana ha voluto complimentarsi col classe ’83:

«Ci complimentiamo con Antonio Mirante che da oggi è in forza al Milan. In questi mesi Antonio si è allenato con noi mostrando una professionalità e umiltà fuori dal comune. Siamo felici per lui e gli auguriamo grandi successi in.. rossonero!».