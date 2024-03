Sorrentino non ha dubbi su Maignan: «Il podio dei portieri in Serie A? Voglio dire questo su di lui»

Stefano Sorrentino, ex portiere italiano, ha parlato così di Mike Maignan, numero uno del Milan. Le dichiarazioni

Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Sorrentino ha parlato dei portieri in Serie A, dicendo la sua anche su Mike Maignan del Milan.

PODIO PORTIERI IN SERIE A – «Le ultime settimane vediamo Svilar davanti a tutti a mani basse. Sta facendo cose molto importanti, magari aiutato anche dall’armonia della squadra. Bisogna fargli i complimenti, non era facile farsi trovare pronto subito. Carnesecchi sta facendo bene, Provedel ha fatto bene per gran parte del campionato. Martinez del Genoa si sta dimostrando un portiere importante, poi ci sono le solite certezze come Szczesny, Maignan. Sommer sta dimostrando di essere un portiere di grande livello».