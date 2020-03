SONDAGGIO MN24 – Chi sarà il portiere del Milan per la prossima stagione?

Il futuro di Donnarumma al Milan è incerto: abbiamo deciso di chiedere la vostra opinione sul futuro della porta rossonera

La rivoluzione societaria messa in atto da Elliott rende arduo il tentativo di interpretare le future strategie sportive del Milan. I punti interrogativi sono tanti, molti più delle certezze. Una delle tematiche più spinose sicuramente riguarda quella legata a Gigio Donnarumma. Il giovane portierone rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021 e se nei prossimi mesi non dovesse essere raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto, allora l’ipotesi di un suo addio in estate potrebbe assumere tratti sempre più concreti.

Avrà un peso specifico sicuramente determinante la volontà di Raiola, che potrebbe non essere convinto dal nuovo corso del Diavolo guidato in toto da Gazidis. Nel frattempo si sono già manifestate i primi possibili futuri sostituti di Donnarumma: da Sirigu a Meret, passando per la suggestione Areola.

La redazione di Milan News 24 ha perciò deciso di interpellare i propri lettori riguardo a questa delicata tematica. Chi sarà secondo voi il portiere del Milan per la prossima stagione?