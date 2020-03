Sirigu, suggestione Milan per sostituire Begovic (o Donnarumma)

Sirigu è entrato nel mirino del Milan. Il portiere è uno dei pochi giocatori che sta si sta salvando nella disastrosa stagione del Torino

Sirigu è entrato nel mirino del Milan. Il portiere del Torino è uno dei pochi giocatori che sta si sta salvando nella disastrosa stagione dei piemontesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri e il Napoli avrebbero fatto dei sondaggi per l’estremi difensore ex PSG. Il Milan ha necessità di valutare tutte le ipotesi. Begovic è in prestito e difficilmente verrà riscattato, Reina al momento è al West Ham ma ha un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione. Proprio il portiere spagnolo dovrebbe definitivamente salutare il Milan a fine stagione.

Inoltre la situazione di Gigio Donnarumma non lascia dormire sonni tranquilli ai dirigenti milanisti. Il rinnovo non è ancora arrivato e difficilmente la famiglia Singer darà l’ok per un ingaggio milionario. Ne consegue che il Milan ha stretta necessità di sondare il mercato dei portieri, con una preferenza per Sirigu.