Sondaggio Milan: «Vota il miglior gol del mese» – VIDEO

Mancano pochi giorni alla fine di febbraio. Il Milan sui propri canali social ha invitato i tifosi a votare il gol del mese:

⚽ @_OlivierGiroud_, Piemonte, @RafaeLeao7 or Rebić ⚽

Cast your vote for the best goal from February 🗳️

⚽ Oli, Martina, Rafa o Ante ⚽

Qual è il miglior gol rossonero di febbraio? 🗳️#SempreMilan pic.twitter.com/vFRjTwKsHX

— AC Milan (@acmilan) February 27, 2022