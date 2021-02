Solskjaer teme il Milan: «Stanno facendo bene. Ibra? Mi impressiona»

Ole Gunnar Solskjaer ha commentato il sorteggio degli ottavi di Europa League tra Manchester United e Milan

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan, una sfida dal sapore di Champions League. Su Zlatan Ibrahimovic, che sarà di ritorno a Old Trafford, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

«Mi ha impressionato, devo ammetterlo, per come sta andando la sua carriera. Ha avuto un infortunio che ha rischiato di compromettere la carriera quando era qui, ma è riuscito a recuperare ed è andato in MLS, poi è tornato al Milan e ha risollevato la squadra. Sono in crescita e hanno fatto davvero bene in questa stagione.»