Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato dell’ex Red Devil Diogo Dalot adesso rossonero

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Diogo Dalot ai microfoni dei canali social dei Red Devils:

Lo conosciamo, ovviamente. È andato lì per fare esperienza in un grande club e ha imparato molto. Ha giocato molte più partite in questa stagione, si è tenuto in forma e si spera di potergli dare un po’ di fastidio solskjaer su Dalot