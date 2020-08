Social, Rafael Leao è già esplosivo: ecco l’allenamento del portoghese

Rafael Leao si sta già allenando in vista del raduno rossonero previsto per il 24 agosto. Il portoghese va a tutto gas

Rafael Leao si sta già allenando in vista del raduno rossonero previsto per il 24 agosto. Il portoghese sta seguendo un programma personalizzato a casa sua in Portogallo, in attesa di unirsi ai compagni agli ordini di Stefano Pioli. Il famoso portale Instagram 433 ha pubblicato la storia social dell’attaccante rossonero. Leao sembra già in forma e dà dimostrazione delle proprie capacità in velocità: