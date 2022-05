Smaila: «Maignan? Ho capito da subito che fosse un grande portiere»

L’attore Umberto Smaila è intervenuto alla trasmissione Sport Live a TMW Radio per commentare la lotta Scudetto

«Coraggio ne abbiamo tanto, anche perchè siamo inferiori tecnicamente all’Inter. Devo essere sincero sono un pò pessimista perchè le ultime abbiamo vinto ma non convinto, in più abbiamo carenza di goleador. Devo essere sincero, questa partita mi mette molto in difficoltà avendo scritto una canzone per entrambe le squadre».

MAIGNAN – «Devo essere sincero, inizialmente sembrava un ragazzo un po’ timido. Adesso oltre ad aver tirato fuori gli attributi, ha dimostrato anche di essere fenomenale nel mercato. Devo essere sincero per quanto riguarda Maignan, invece, ho avuto dalla prima partita la sensazione che fosse un grandissimo calciatore. Tra l’altro a volte non è essenziale e da tanto allo spettacolo ed ad uno come me non può non piacere»