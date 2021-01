Sky Sport – Milan, problema alla caviglia per Mandzukic

Come raccontato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, Mario Mandzukic partirà dalla panchina contro l’Inter per un problema alla caviglia

Mario Mandzukic non sarà titolare nel match di domani contro l’Inter. La suggestione di Pioli è stata subito smorzata da un piccolo problema alla caviglia che l’attaccante croato ha riportato dopo il match con l’Atalanta. La rifinitura di domani sarà decisiva per capire se convocarlo o no.

Come raccontato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, il 34enne non avrebbe inoltre la condizione fisica adatta per poter partire dall’inizio.