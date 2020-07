Sky Sport: «Milan attenzione, la via Emilia è dietro l’angolo»

Le sfide con Parma, Bologna e Sassuolo sono le prossime sul cammino di un Milan che è stanco ma non può abbassare la guardia

Rientrato nella notte da Napoli, il Milan non ha tempo per riposarsi; mercoledì si torna già in campo contro il Parma per una sfida che darà il via alla sequenza di partite sulla via Emilia; Parma, Bologna e Sassuolo.

Come riporta Sky Sport 24, sono tre partite all’apparenza più semplici rispetto al trittico appena concluso (Lazio, Juve e Napoli, ndr) ma bisogna tenere alta la guardia, sia per la stanchezza ma anche perché il Milan ha perso punti nella sfida apparentemente più semplice, quella in casa contro la Spal