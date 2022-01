ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sky: «Positivi Milan? Loro tre oggi non si sono allenati». Ecco chi dovrebbe essere fuori con la Roma

L’AC Milan non ha comunicato i nomi dei tre giocatori risultati positivi al Covid-19 per tutelare la privacy dei propri calciatori.

Come riporta Sky Sport non hanno preso parte all’allenamento odierno Tomori, Calabria e Romagnoli. Per Pioli emergenza massima in difesa.