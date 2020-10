Sky – Il Napoli ha chiuso per Bakayoko: Gattuso riabbraccia il francese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe chiuso per Tiemoué Bakayoko. l centrocampista sarà uno degli ultimi colpi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe chiuso per Tiemoué Bakayoko. l centrocampista sarà uno degli ultimi colpi di mercato dei partenopei a pochi giorni di chiusura del mercato. Il mediano ritroverà a Napoli Gennaro Gattuso, allenatore con cui aveva condiviso l’esperienza in maglia rossonera.

Il giocatore arriva in prestito alla corte di Aurelio De Laurentiis. Intanto il Napoli non è partito per Torino a causa del covid 19 (per gli aggiornamenti clicca qui).