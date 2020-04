Sky: Ibrahimovic pronto a tornare in Italia ma ad una condizione

Sky: Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare in Italia, ma il gigante svedese vorrebbe prima una certezza, ecco quale

Il Milan ha chiesto ai propri giocatori di tornare in Italia entro massimo giovedì 22 aprile, visto che da regolamento scatterà l’isolamento per due settimane, in modo tale da rispettare i tempi previsti per la ripresa degli allenamenti in programma il 4 maggio.

Zlatan Ibrahimovic, però, vorrebbe una condizione: essere certo che il 4 maggio gli allenamenti riprendano, una certezza in più che il gigante svedese vorrebbe avere prima di fare le valigie con direzione Milano. Lo riferisce Sky Sport.